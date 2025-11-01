Consegna la droga sintetica in scooter: 19enne arrestato

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi volti al contrasto di spaccio di droga predisposti dalla Questura di Milano, ha arrestato un giovane italiano di 19 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato notato in via Vitruvio

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura milanese, giovedì sera 30 ottobre, nel corso del servizio antidroga in zona Porta Venezia, Stazione Centrale, piazza Repubblica e vie limitrofe, hanno notato in via Vitruvio un ragazzo alla guida di un motorino che teneva il telefono cellulare, con funzione di navigatore, nel relativo alloggio sulla parte anteriore del veicolo. Fortemente guardingo, osservandosi ripetutamente attorno e guardando spesso gli specchietti come per accertarsi di non essere seguito, il giovane si è diretto in via Tadino dove, sceso dal motociclo e con il casco indossato, si è portato al citofono di uno stabile: dopo aver fatto accesso è uscito in breve tempo e, al momento di risalire sullo scooter, desumendo una avvenuta cessione di droga, i poliziotti lo hanno sottoposto a controllo.

Il giovane è stato trovato in possesso di quasi 500 euro e 5 involucri di sostanze stupefacenti

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 490 euro e 5 involucri di MDPV dal teso totale di 5 grammi e, nella successiva perquisizione di un appartamento in San Donato Milanese, ritenuto verosimile luogo di detenzione della droga da smerciare, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato altri 120 euro e oltre 2 etti di MDPV, droga sintetica di tipo psicoattiva con proprietà stimolanti che agiscono come inibitori della ricaptazione di noradrenalina e dopamina.