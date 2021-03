Coniglio nel motore, salvato dalla Polizia Locale e dai pompieri

Coniglio nel motore: è successo a Nerviano. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Coniglio nel motore, salvato

Alcuni passanti avevano notato qualcosa di strano nella zona del paraurti di un’auto in sosta. Si sono allora avvicinati per guardare meglio e si sono accorti che si trattava proprio di un coniglio selvatico. L’animale era entrato all’interno della zona del motore della vettura e non riusciva più a uscirne. E’ quanto successo ieri sera a Nerviano, in pieno centro, lungo viale Villoresi. I passanti, notato l’animale in pericolo, hanno richiamato l’attenzione della pattuglia della Polizia Locale che stava transitando in quel momento.

I soccorsi

Gli agenti hanno accostato, saputo dell’accaduto sono andati a guardare. E hanno allertato i Vigili del Fuoco. In pochi istati, sul posto, sono arrivati gli uomini del distaccamento di Rho che sono riusciti ad aprire il pezzo di carrozzeria e a liberare il coniglio.