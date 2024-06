Condannato Marco Molluso: 'ndrangheta nei campi da padel

L'imprenditore Marco Molluso della MC Immobiliare è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione a conclusione del rito abbreviato. Fu arrestato nel 2022 per aver emesso ed utilizzato fatture false per una frode fiscale da oltre un milione e mezzo di euro per la costruzione di nuovi campi da padel.

Nel 2022 furono sequestrati otto campi di padel del valore di circa 700mila euro

La vicenda risale alla fine del 2022, quando gli inquirenti avevano scoperto un giro di soldi nella realizzazione di otto campi da padel, sequestrando, all’interno di un centro sportivo comunale di Milano, campi per un valore di oltre 700mila euro. Molluso è stato uno storico calciatore e capitano del Settimo calcio, con cui ha iniziato la carriera da allenatore conclusa durante la pandemia. Poi è divenuto allenatore della Castanese, incarico interrotto subito dopo l'arresto.

Le indagini della DIA sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta: il ruolo di Molluso nel business del padel

Le indagini, condotte dalla Direzione investigativa antimafia coordinate dalla pm Silvia Bonardi, avevano fatto luce, in particolare, sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel business del padel e il ruolo dei Molluso, famiglia finita più volte nelle carte delle inchieste per mafia.

Il denaro utilizzato per la costruzione dei nuovi campi, ritenuti da Molluso molto redditizi, proveniva da giri illeciti e con fatture false, per una frode fiscale da oltre un milione e mezzo di euro. Dalle intercettazioni, era risultato chiaro il ruolo di Marco Molluso, ex allenatore di calcio e molto conosciuto a Buccinasco, in particolare per la parentela con lo zio Giosofatto Molluso, condannato per mafia e con ruolo di spicco nella criminalità organizzata del corsichese.

La sentenza: due anni e otto mesi di reclusione

La sentenza di condanna per Marco Molluso, emessa alla fine del rito abbreviato, è stata emessa dal gup Tiziana Gueli. Il legale di Molluso farà ricorso in appello. I campi sequestrati nel campo Sant’Ambrogio sono tornati nella disponibilità del Comune.