Con l'auto nel canale, si salva salendo sul tetto

Con l'auto nel canale scolmatore, si salva salendo sul tetto del veicolo.

Auto nel canale

Sono in corso in queste ore le operazioni dei Vigili del fuoco per rimuovere dal canale scolmatore l'automobile finitaci dentro nella serata di sabato 10 febbraio.

Da Cornaredo a Vighignolo

Il veicolo si trova a Vighignolo, in via Trento e Trieste, dove l'Opel Astra ha finito la sua corsa trascinata dalla corrente nella serata di sabato.

Trascinato dalla corrente

L'assurdo incidente è avvenuto intorno alle 20: un 34enne residente nel legnanese stava procedendo sulla strada provinciale 130 a Cornaredo, provenendo da Lucernate e in direzione Pregnana. Come raccontato dal diretto interessato, su via Magenta, poco prima dell'ex sede dell'ItalSempione, per cause ancora in corso di accertamento la vettura ha sterzato a destra, uscendo dalla carreggiata e finendo nel canale scolmatore con il guidatore al suo interno. Lo stesso automobilista racconta di essere riuscito a uscire dalla vettura e ad arrampicarsi sul tetto, dove è rimasto per diverso tempo, e a chiamare i soccorsi. L'automobile, trascinata dalla corrente, è arrivata sino a Vighignolo, dove si è bloccata in una chiusa.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Elisoccorso

Elisoccorso, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato si sono attivati in forze con la massima urgenza. L'uomo, raggiunto dai soccorritori, è stato trasportato in ospedale ma è in buone condizioni fisiche. Due giorni dopo l'accaduto, nella mattina di lunedì, sono iniziate le operazioni per rimuovere la vettura e poter procedere agli accertamenti necessari sul veicolo.