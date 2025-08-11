Con l'auto finisce contro il muro della chiesa: donna in ospedale

il sinistro

Incidente questa mattina in via Mauto Venegoni intorno alle 8.30: una donna, per cause ancora da accertare, è finita con l'auto contro il muro di recinzione della chiesa dei Santi Martiri, abbattendone una parte. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e la Polizia Locale. Dopo le prime cure sul posto, l'automobilista è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Legnano.