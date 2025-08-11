il sinistro

Con l'auto finisce contro il muro della chiesa: donna in ospedale

Incidente questa mattina in via Mauto Venegoni intorno alle 8.30: una donna, per cause ancora da accertare, è finita con l'auto contro il muro di recinzione

Con l'auto finisce contro il muro della chiesa: donna in ospedale
Legnano
Pubblicato:

Una donna questa mattina, 11 agosto 2025, è finita con l'auto contro il muro di recinzione della chiesa dei Santi Martiri a Legnano: trasportata in ospedale.

Con l'auto finisce contro il muro della chiesa: donna in ospedale

Incidente questa mattina in via Mauto Venegoni intorno alle 8.30: una donna, per cause ancora da accertare, è finita con l'auto contro il muro di recinzione della chiesa dei Santi Martiri, abbattendone una parte. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e la Polizia Locale. Dopo le prime cure sul posto, l'automobilista è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Legnano.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151