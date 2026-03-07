Con la droga su uno scooter rubato: due giovani nei guai

Sono stati denunciati per ricettazione e segnalati alla Prefettura per il possesso di droga destinata a uso personale. Il mezzo è stato restituito al proprietario.

Sorpresi su uno scooter rubato con dosi di hashish: due giovani nei guai.

Sorpresi su uno scooter rubato con dosi di hashish

Stanotte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno fermato due giovani a bordo di uno scooter rubato trovandogli addosso dosi di hashish. I due, un 22enne residente a Corbetta e un 19enne residente ad Abbiategrasso, sono ritenuti responsabili di ricettazione in concorso e detenzione di stupefacenti. I militari hanno fermato la scooter (un Yamaha X-City) con a bordo i due soggetti ad Abbiategrasso. Dagli accertamenti spediti tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, è emerso che il mezzo era stato rubato lo scorso 31 dicembre a Milano. I due ventenni sono stati perquisiti: con sé avevano modiche quantità di hashish, per un peso complessivo di circa 1,6 grammi.

Lo scooter è stato prontamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. Mentre i due sono stati denunciati per ricettazione e segnalati alla Prefettura per il possesso di droga destinata a uso personale.