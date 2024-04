Con il Controllo di vicinato le intrusioni sono calate del 40%

L’associazione Controllo del vicinato per Cuggiono e Castelletto, con il patrocinio del Comune, ha promosso un incontro sulla sicurezza.

Con il Controllo di vicinato un occhio in più sul territorio

Presenti il sindaco Giovanni Cucchetti; il vicesindaco, con delega alla vigilanza, Sergio Berra; il comandante della Polizia Locale Ezio Villa; il coordinatore dell’associazione locale Controllo del vicinato Fausto Benzi.

Ha detto Berra:

"Abbiamo creduto fin da subito nel controllo del vicinato che è partito a Castelletto nel 2015 con l’allora Amministrazione Polloni e in questi anni è nato un nuovo gruppo in via Ticino. La finalità è essere un occhio in più sul territorio, vedere se ci sono movimenti strani e segnalarli alle forze dell’ordine".

"Riduce la criminalità e fa aumentare l'impegno sociale"

Ha commentato Benzi:

"Il controllo di vicinato è una forma di sicurezza partecipata per costruire comunità. Riduce la criminalità, è un modello di sicurezza a basso costo, fa aumentare l’impegno sociale. Aiutarsi fra vicini e fare rete è importante. Da quando è attivo il controllo di vicinato a Castelletto, dai dati forniti dalla Prefettura, le intrusioni nelle abitazioni sono diminuite di circa il 40%. Questo tipo di controllo dà maggiore sicurezza alle fasce più deboli della popolazione come gli anziani; ecco perché è coerente far crescere il numero delle adesioni anche a Cuggiono. Per proteggere le nostre case evitiamo di pubblicare foto quando siamo in vacanza; non raccontiamo in pubblico notizie della nostra vita personale, non si sa mai chi ci può ascoltare".

"Contratti porta a porta? Chiamate la Polizia Locale per verificare"

Il comandante della Polizia Locale Villa ha ricordato di telefonare all’ufficio vigilanza (02.97241127) quando ci sono persone che vendono contratti di diverso tipo per verificare se sono autorizzate a essere sul territorio, ed evitare di essere vittime di truffe.

L’associazione Controllo del vicinato si riunisce ogni primo lunedì del mese, dalle 18 alle 21, nella Sala della Mangiatoia in Villa Annoni.

Nella foto di copertina: da sinistra, il sindaco Giovanni Cucchetti, il coordinatore dell’associazione locale Controllo del vicinato Fausto Benzi, l'assessore alla Sicurezza Sergio Berra e il comandante della Polizia Locale Ezio Villa