Compleanno in barba ai divieti: bufera sulle due esponenti di Forza Italia

Compleanno in barba ai divieti: bufera sulla festa per i 30 anni di Federica Simone, consigliere della lista di opposizione Centrodestra unito ed esponente di Forza Italia a Rescaldina. Tra i presenti anche il commissario di Forza Italia di Legnano Roberta Paparatto.

Compleanno in barba ai divieti, è polemica

Bufera sulla festa di compleanno per i 30 anni di Federica Simone, consigliere comunale della lista di opposizione Centrodestra unito ed esponente di Forza Italia di Rescaldina. Sabato è stata festeggiata in casa dalle amiche, tra cui il commissario di Forza Italia di Legnano Roberta Paparatto. Le amiche sono andate a casa sua per farle gli auguri, brindare, ballare in giardino (e sfidarsi in una gara di twerking), mangiare la torta. Tutto immortalato su foto pubblicate su Instagram.

Ed è polemica: la festa non poteva infatti svolgersi in quanto gli spostamenti per iniziative simili non sono previsti dal Dpcm di contrasto al Coronavirus. In una foto scattata durante la festa anche una sorta di sfottò: nell’immagine è riportata la scritta “Regola n.1: rispettate il distanziamento sociale” con le quattro amiche ritratte una abbracciata all’altra, come un senso di sfida alla norma.

Simone commenta: “Non ho postato io quelle immagini, ero a casa mia: cosa dovevo fare?”. Paparatto non commenta.

