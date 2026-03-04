Commette furti nel 2017, va in hotel: rintracciato e arrestato

Commette furti nel 2017, ora finisce in carcere: è successo a Villa Cortese.

Aveva commesso furti nel 2017, nei giorni scorsi si è presentato in un hotel di Villa Cortese ed è stato arrestato. E’ quando successo a un 35enne, albanese, del Modenese. Era accusato di furto aggravato, reato commesso a Peschiera del Garda il 20 gennaio 2017 e per il quale doveva scontare la pena di 11 mesi e 4 giorni. Solo che non si trovava, fino quando ha prenotato una stanza in un albergo di Villa Cortese. Così i Carabinieri lo hanno scoperto e arrestato.