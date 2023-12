Commerciante fa bloccare un ragazzo: è il ladro che aveva colpito nei negozi?

Bloccato dai Carabinieri un ragazzo che era stato riconosciuto da un commerciante, è lui il ladro che ha colpito nei negozi di San Vittore Olona?

Quando lo ha visto lo ha riconosciuto subito. Lo ha quindi tenuto d'occhio, avvisando subito i Carabinieri. Che lo hanno bloccato. E ora sono in corso gli accertamenti per capire se si tratta della persona che ha commesso i quattro furti in altrettanti negozi di San Vittore Olona nei giorni scorsi. Tutto è successo nella serata di sabato. E' qui che un commerciante, proprietario di due negozi che nei giorni precedenti avevano subìto un'intrusione notturna, mentre era al volante della sua auto ha notato un ragazzo. Il volto somigliava moltissimo a quello del giovane ripreso dalle telecamere dei suoi negozi poco dopo i furti. Così ha chiamato il 112, arrivato sul territorio di Castellanza i Carabinieri lo hanno bloccato.

Trovati arnesi per lo scasso

I militari lo hanno controllato: nello zaino che il giovane, 21 anni e residente nel Varesotto, aveva in spalla vi erano oggetti adatti a scassinare e per questo è scattata la denuncia. Ora i Carabinieri sono al lavoro per accertare se il ragazzo bloccato è l'autore dei furti accaduti a San Vittore Olona.