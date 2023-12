Negozi assaltati dai ladri: succede a San Vittore Olona.

Quattro negozi colpiti dai ladri, tutto in poche ore. E’ quanto successo a San Vittore Olona in questi giorni. La prima ad essere stata colpita è stata la gelateria che si trova in piazza Italia, "Fiabe di gelato»": durante la notte di lunedì, ignoti sono riusciti a introdursi nel locale per poi rovistare nella cassa, prendere qualche spiccioli e poi scappare. Lo stesso modus operandi (e bottino) è quello che si è visto in altri tre negozi, nella notte di mercoledì: colpito il negozio di parrucchiera di via Magenta, il bar Muscari che si trova a pochi passi dal municipio e il "Pier Cafè" che si affaccia sulla statale del Sempione in direzione. Anche in questi casi i ladri, hanno rotto (molto probabilmente colpendole a calci) le porte-vetrate per poi entrare all’interno e scappare con qualche spicciolo.

Furto con destrezza al "Bel Sit"

Un furto con destrezza è stato invece messo a segno al circolo Bel sit di via Roma: è qui che un cliente, mentre la cassiera era al lavoro, è riuscito a mettere la mano nella cassa e portarsi via qualche moneta. Sui fatti indagano i Carabinieri.