Commando assalta una ditta di profumi nel milanese

Cronaca

Per coprirsi la fuga hanno posizionato furgoni e auto rubate sulle principali arterie e cosparso di chiodi l’asfalto

Rapina questa mattina all'alba , giovedì 10 luglio 2025, in una ditta a Vermezzo con Zelo. Una banda di rapinatori ha assaltato un’azienda di profumi nel quartiere Villaggio Ravello a ridosso della Vigevanese , la statale 494 che collega Milano ad Abbiategrasso.

Un’azione fulmine e ben coordinata

L’assalto è avvenuto verso le 4 di mattina, un commando di circa 15 persone a volto coperto ha sfondato cancelli e saracinesche dei magazzini usando dei mezzi come ariete. Un’azione coordinata nei minimi dettagli, fulminea non più di 15 minuti. Per coprirsi la fuga hanno posizionato furgoni e auto rubate sulle principali arterie e cosparso l’asfalto di chiodi per ostacolare gli eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto dell’assalto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno coordinando le indagini e raccogliendo le testimonianze. L’intera area è stata transennata per consentire i rilievi. A supporto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati a rimuovere i chiodi e i mezzi abbandonati sulle strade. I malviventi dopo il colpo sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è nota l’entità della merce rubata.

Visionate le immagini delle telecamere

Le indagini, affidate ai carabinieri, ora si concentrano sull’analisi dei filmati di videosorveglianza delle zona, per tentare di identificare gli uomini che componevano il commando e dei mezzi utilizzati, nel tentativo di risalire ai responsabili.