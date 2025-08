Comando unico di Polizia Locale, primo bilancio

I dati degli interventi

A fine febbraio i sindaci Fabrizio Allevi e Arconte Gatti avevano siglato il Protocollo d’intesa

«Insieme per una sempre maggiore sicurezza. Insieme per presidiare e controllare meglio il paese e tutto il territorio, pronti a intervenire in maniera ancora più puntuale e tempestiva in caso di emergenze o situazioni di criticità e pericolo». È quanto afferma il sindaco Arconte Gatti, presentando un primo bilancio di questi mesi relativo al Comando unico di Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo. «I primi dati del Comando unico sono la testimonianza di come diverse sono state le attività messe in campo in questi mesi – afferma - Una presenza capillare, con il comandante Antonio Erbaio e gli agenti impegnati in prima linea, per rispondere il più possibile alle richieste della cittadinanza e far fronte alle principali esigenze o problematiche».

Il bilancio di questi primi mesi

I dati di questo primo periodo, dal 1 marzo al 15 luglio, segnalano un totale di 985 interventi richiesti telefonicamente, in particolare: 35 per incidenti, 50 per disturbo della quiete pubblica, 70 per circolazione stradale, 350 per persone in difficoltà, cento per pubblici esercizi e attività, 50 in ausilio ad altri organi e uffici, 25 per reati in corso d’opera (tentata truffa, furti), 350 per segnalazioni di vario genere.

Gli interventi per attività di controllo e di polizia giudiziaria invece sono stati in tutto 423: 300 soggetti controllati, 20 tra denunce e querele raccolte, tre sgomberi, dieci segnalazioni di reati in materia di stupefacenti, 40 segnalazioni di natura giudiziaria generiche (non riconducibili a fattispecie di reato) e infine 50 attività di controlli mirati alle stazioni.

Sono state poi effettuate le attività di controllo in ambito di polizia stradale: 35 posti di controllo, dieci infrazioni all’articolo 193 del Codice della strada (assicurazione) con relativa attività di sequestro e fermo del veicolo, dieci rilevazioni di sinistri stradali, una rilevazione di sinistri stradali con feriti gravissimi, tre rilevazioni di sinistri stradali con più di due veicoli coinvolti, 30 infrazioni all’articolo 80 del Codice della strada (revisione), cinque attività di ripristino della circolazione stradale con rimozione di alberi dovute a calamità naturali, due interventi su veicoli in fiamme. Il tutto con un media di intervento di 1.80 al giorno.

Per attività di ufficio gli accessi medi per giorno di apertura sono stati 25; il tempo medio di emissione di atto amministrativo di natura non eccezionale (occupazioni e permessi) è stato di dieci giorni; infine le segnalazioni ricevute via mail sono state 50.

Per quanto riguarda l’attività formativa sono stati due gli eventi organizzati e dieci gli eventi a cui si è partecipato. Infine per l’attività di scorta sono stati dieci gli eventi a cui è stata garantita la presenza e altri dieci gli impegni istituzionali.