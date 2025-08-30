ARRESTO

Colto in flagranza mentre spaccia cocaina: in manette un 22enne

Nella notte tra ieri e oggi la Polizia Locale di Rho ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 22 anni

Rho
Arrestato dalla Polizia Locale di Rho mentre spaccia cocaina. Protagonista un giovane di 22 anni.

Arrestato in flagranza di reato un giovane beccato a spacciare

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, durante i servizi estivi di prevenzione e rafforzamento delle attività con pattugliamento serale, la Polizia Locale di Rho ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 22 anni.

Il giovane aveva intrecciato una serie di contatti nei comuni del Rhodense in poco tempo

Risulta arrivato da Valona ai primi di agosto per “turismo", con una dichiarazione di ospitalità fittizia di un connazionale albanese, al momento irreperibile. Stando ai riscontri degli investigatori, il fermato dopo il suo arrivo aveva in brevissimo tempo intrecciato una serie di contatti con clienti tossicodipendenti nei comuni del Rhodense, tra i quali si muoveva per la consegna dello stupefacente con un'autovettura intestata a una terza persona.

Il fermo è avvenuto in via Palmanova

Il fermo è  avvenuto in via Palmanova a Rho, durante la cessione di una dose di cocaina a un cliente, poi segnalato alla Prefettura quale consumatore. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di ulteriori dosi di cocaina e di 750 euro in contanti frutto dell'attività illecita, quindi è stato tratto in arresto e trasferito in cella al Comando “Savarino” in attesa di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari.
