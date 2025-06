Colto da malore in strada, 57enne elitrasportato in codice rosso

Attimi di apprensione a Bareggio, dove nel pomeriggio di martedì 10 giugno un uomo di 57 anni è stato soccorso nei pressi di un supermercato a seguito di un improvviso malore.

Malore in strada, 57enne elitrasportato a Monza

Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'uomo, C.D., è stato colto da malore intorno alle 14.30 in via Magenta 26, all'altezza del supermercato PennyMarket. Sul posto, oltre ai Carabinieri della stazione di Abbiategrasso, sono subito intervenuti in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e un'automedica di Areu, che hanno prestato i primi soccorsi al soggetto.

La situazione è apparsa tuttavia sin da subito grave e ciò ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo sempre in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dov'è giunto poco dopo. Dall'ospedale monzese fanno attualmente sapere che il 57enne si trova ricoverato in terapia intensiva cardiologica e in prognosi riservata.