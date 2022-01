Colto da malore: il 57enne di Castano non ce l'ha fatta

Il dramma

Purtroppo le manovre salvavita dei soccorritori non sono servite a nulla: il 57enne, che era stato colto da malore, è deceduto.

Purtroppo non ce l'ha fatta il 57enne che ieri, lunedì 3 gennaio 2022, era stato colto da malore mentre si trovava, insieme al suo cane, in via Adua.

Malore per un 57enne

E' stato un passante ad accorgersi di quell'uomo incosciente a terra con a fianco il suo cane in via Adua a Castano Primo. Lui a far muovere la macchina dei soccorsi nella mattinata di ieri, lunedì 3 gennaio. Sul posto per cercare di aiutare il 57enne che era stato colto da malore un equipaggio della Croce Bianca di Magenta e un'automedica. Per procedere con tutte le verifiche del caso, anche la Polizia Locale di Castano Primo.

Purtroppo l'uomo è deceduto

I soccorsi hanno subito messo in atto tutte le manovre salvavita anche con l'uso del defibrillatore; poi la corsa all'ospedale di Cuggiono in codice rosso, ma purtroppo il 57enne non ce l'ha fatta.