Uomo rinvenuto in strada: gravissimo in ospedale

L'intervento a Castano Primo

Un 57enne è stato trovato in via Adua a Castano Primo: soccorso da ambulanza e Polizia Locale, è stato poi portato in ospedale a Cuggiono.

Un uomo rinvenuto in via Adua a Castano Primo: allertata la macchina dei soccorsi, che lo ha portato in ospedale in condizioni gravissime.

Uomo rinvenuto in strada: arrivano i soccorsi

Erano circa le 9.55 di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, quando i soccorsi sono stati allertati per un uomo di 57 anni che si trovava in condizioni gravissime in via Adua a Castano Primo. Molto probabilmente il 57enne è stato sorpreso da un malore. Le sue condizioni sono state considerate subito gravissime, tanto che, sul posto, sono giunte un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un'automedica in codice rosso. Per fare tutte le verifiche del caso è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale.

Portato in ospedale in codizioni critiche

L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure dei sanitari sul posto, è stato trasportato in ospedale a Cuggiono in condizioni gravissime.