Colto da malore alla guida, muore in ospedale

Tragedia all’alba a Lainate: dopo essere stato colto da malore mentre era alla guida di un’auto, un uomo è deceduto al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano

La tragedia

Il dramma si è consumato poco prima delle 7 lungo via delle Alpi, a Lainate. Un uomo di 44 anni si trovava alla guida di un’auto quando, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, contro la rotatoria

Un incidente apparentemente banale tanto è vero che l’allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Solo apparentemente dal momento che prima si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco dal momento che i soccorritori non riuscivano ad aprire l’auto e poi ci è resi conto della gravità delle condizioni dell’uomo.

Il 4enne è stato quindi portato in codice rosso all’ospedale di Legnano dove però è spirato in Pronto soccorso