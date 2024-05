Colto da infarto, muore ciclista

Tragedia nella tarda mattinata di sabato a Nosate dove un ciclista è stato colto da infarto, morendo

La tragedia del ciclista

La tragedia si è consumata poco dopo le 11 lungo via Tornavento a Nosate. Un ciclista 66enne, residente a Busto Arsizio, è stato colto da un improvviso malore facendo scattare l'allarme in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Legnano, è giunta un'ambulanza: i soccorritori hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita all'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato sul posto