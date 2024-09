Colpo in cartoleria: entra col passamontagna e scappa con l'incasso

Colpo nella cartoleria Non solo carta di piazza San Giorgio a Cuggiono.

Entra in cartoleria col passamontagna e svuota la cassa

Nel tardo pomeriggio di martedì 10 settembre, dopo le 18, un uomo che indossava una felpa con cappuccio e un passamontagna è entrato nel negozio e si è diretto alla cassa, l'ha aperta e ha prelevato dei soldi. La titolare Ileana Lovati ha cercato di strattonarlo ma il malvivente se n'è andato con quanto prelevato. Il tutto è avvenuto in pochi attimi e nonostante il negozio fosse pieno di persone, erano tutti stupiti e nessuno è riuscito a fermarlo.

Il racconto della titolare: "Può darsi che avesse una complice"

Ha commentato Lovati:

"È stato tutto incredibile. Questo individuo non si è preoccupato del fatto che in negozio ci fossero anche altre persone e ha agito. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. Può darsi che avesse una complice perché nel pomeriggio era entrata una signora che voleva solo farmi perdere tempo, e probabilmente stava studiando il negozio. In questo periodo si ritirano i libri di testo e pensavano ci fossero tanti soldi in cassa, invece le persone pagano con il bancomat".

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: le indagini sono in corso

Sono state immediatamente chiamate le forze dell'ordine: i Carabinieri di Cuggiono, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze di Lovati e dei presenti, e hanno avviato le indagini per trovare i responsabili del colpo. È la prima volta che accade un fatto del genere in cartoleria, un episodio che crea preoccupazione per la sicurezza in paese