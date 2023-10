Colpita da infarto, muore in ospedale

E' stata colta da un infarto e malgrado il pronto intervento di un medico che ha lo studio nelle vicinanze e degli agenti della Polizia Locale, la 63enne è poi morta in ospedale

L'improvviso infarto, poi il decesso

Il dramma si è vissuto nel primo pomeriggio di sabato a Nerviano dove una donna di 63 anni è stata colta da infarto mentre si trovava in via don Minzoni

Ricevuta la chiamata di emergenza, la centrale operativa del Comando Unico Nerviano – Pogliano ha subito inviato una pattuglia che a sirene spiegate è giunta sul posto in pochissimi minuti e dove nel frattempo era già presente un medico di base che ha lo studio nelle

immediate vicinanze. Quest’ultimo aveva già recuperato il DAE installato in via Kennedy e stava operando il massaggio cardiaco.

Gli agenti intervenuti, hanno anche loro reso operativo il DAE portatile presente sul veicolo e attivato la centrale del 118. A quel punto il medico ha posizionato il DAE e l’agente ha dato corso alla prima scarica. Nel frattempo sono giunte una automedica e un'ambulanza che hanno preso in carico l’intervento e hanno proseguito con le procedure sanitarie previste.

Subito dopo la 63enne è stata caricata sull’ambulanza ed è stata scortata dalla pattuglia della Polizia Locale in emergenza al Pronto soccorso di Rho dove purtroppo poche ore dopo è deceduta.

La capillarità dei DAE