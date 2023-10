Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 21 ottobre per un malore che ha colto una donna di 63 anni a Nerviano.

Malore per una donna di 63, soccorsi in codice rosso

Al momento la dinamica non è ancora chiara, ma sembrerebbe che la donna si sia sentita male mentre si trovava in via don Minzoni.

L'intervento sul posto

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 16. Lì è partita la chiamata alla centrale operativa che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e una pattuglia della Polizia Locale.

La situazione è sembrata molto delicata sin dai primi istanti, tant'è che la donna è stata soccorsa dal personale medico.