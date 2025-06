Colpisce un'anziana con un pugno e scappa con la collanina: è successo a Pregnana Milanese.

Colpisce un'anziana con un pugno e scappa con la collanina

Ha colpito l'anziana con un pugno in faccia, poi è scappato con la collanina della vittima. E' quanto successo ieri, lunedì 2 giugno 2025, a Pregnana Milanese. Erano circa le 14 quando una donna, 76enne e residente in paese, stava tornando a casa. Nella zona di via Genova, ha visto nelle vicinanze dell'ingresso della sua abitazione un individuo che indossava un casco. La donna le ha chiesto se avesse bisogno di qualcosa, l'uomo le ha sferrato un pugno al volto e le ha strappato via la collanina che l'anziana aveva al collo.

La fuga

L'uomo è poi scappato in sella a un ciclomotore. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno cercando di risalire all'identità del fuggitivo. Presente anche l'ambulanza del 118 ma per la donna non è stato necessario il trasporto in ospedale.