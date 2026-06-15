Colpisce con l’auto le macchine in sosta e scappa, preso dalla Polizia Locale

E in via San Bernardo un automobilista fugge dopo aver colpita una donna a bordo di una utilitaria, rintracciato è stato denunciato

Due incidenti, entrambi con omissione di soccorso hanno mobilitato la mattinata di oggi, lunedì degli agenti della Polizia Locale di Rho che sono però riusciti a rintracciare i responsabili.

Con la propria auto colpiva le macchine in sosta in via Torino e via Don Albertario

Il primo sinistro si è verificato nelle prime ore della mattinata nella zona di via Torino e via Don Albertario, a pochi metri dalle bancarelle del mercato del lunedì. A chiamare il 112 e successivamente il Comando della Polizia Locale, alcuni cittadini che hanno notato la presenza di un uomo che a bordo di un’auto stava danneggiando tutte le auto in sosta colpendole con il proprio veicolo.

Sul posto due auto della Polizia Locale che hanno fermato un cittadino rumeno in evidente stato di alterazione

Sul posto due auto con gli agenti del Comandi di Corso Europa che hanno subito bloccato l’uomo alla guida del mezzo e l’hanno accompagnato al Comando di Corso Europa. L’uomo, di nazionalità rumena, con precedenti, in evidente stato di alterazione non è stato in grado di una spiegazione di quanto fatto poco prima nella zona della stazione.

Scappa dopo l’incidente con una utilitaria all’incrocio tra via Bersaglio e Corso Europa

Il secondo episodio si è, invece, verificato all’incrocio tra Corso Europa e via Bersaglio. Qui, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo colpendo una utilitaria e sbattendola contro il muro di cinta di un edificio. La donna alla guida del mezzo colpito, notando la fuga dell’auto che l’aveva colpita è però riuscita a scendere dal mezzo e a fare una foto con il cellulare. Subito è scattata la ricerca da parte degli agenti rhodensi che, dopo alcune ore sono riuscite a risalire al conducente del veicolo.

L’auto coinvolta nel sinistro era stata presa a noleggio a Bergamo

L’auto era stata presa a noleggio a Bergamo. La società di noleggio è riuscita a risalire al conducente e a contattarlo. L’uomo nelle prime ore del pomeriggio si è recato al Comandi di Rho. Entrambi sono stati danneggiati per danneggiamento e, nel secondo caso anche di omissione di soccorso nei confronti della donna alla guida dell’utilitaria.