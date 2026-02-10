Collezionista truffato: via orologi per oltre 200mila euro

L'uomo ha aperto la cassaforte e ha consegnato i suoi Rolex a un malfattore.

Maxi colpo ai danni di un collezionista di orologi di Inveruno, al quale un truffatore è riuscito a portare via una decina di pezzi per un valore complessivo di oltre 200mila euro.

Sessantenne raggirato da un malfattore: via la sua collezione di Rolex

Sull’episodio, i cui contorni non sono ancora stati pienamente chiariti, sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Stando ai primi riscontri sarebbe stata la vittima stessa, un uomo di 60 anni, a consegnare i Rolex a uno sconosciuto che si era presentato alla porta di casa sua con il pretesto di chiedere informazioni. L’inverunese non solo l’avrebbe fatto entrare, ma l’avrebbe condotto alla cassaforte, aprendola davanti al malfattore e consegnandogli la sua preziosa collezione. Lo sconosciuto si è poi dileguato e solo quando era ormai lontano il padrone di casa si è reso conto di essere stato derubato. Al 60enne non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

Tecniche di suggestione e manipolazione sempre più sofisticate

Non è ancora chiaro come lo sconosciuto sia riuscito a mettere a segno il raggiro, ma purtroppo i truffatori elaborano tecniche di suggestione e manipolazione sempre più sofisticate, riuscendo spesso a truffare anche le persone più attente, come spiegano le forze dell’ordine che da tempo effettuano campagne di sensibilizzazione con l’obiettivo di fornire ai cittadini preziosi consigli che permegttano loro di non cadere nelle trappole tese da individui senza scrupoli.