Col flessibile tranciano la colonnina self service e scappano coi soldi: è successo a Inveruno.

Col flessibile tranciano la colonnina self service e scappano coi soldi

Ladri in azione dal benzinaio a Inveruno e poi fuga con i contanti. E’ quanto successo la notte di lunedì 15 giugno 2026. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3.30 e hanno puntato dritto al distributore Colombo Petroli che si trova lungo Corso Italia. Una volta arrivati sul posto hanno agito in maniera velocissima: hanno estratto un flessibile e con questo strumento hanno tranciato la colonnina del self service, riuscendo così a mettere le mani sul denaro. Ancora da quantificare il bottino, dopo l’incursione i ladri sono riusciti a fare perdere le loro tracce.

Le indagini

Ma le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano proseguono senza sosta.