Codice rosso per un 58enne: arriva l’automedica. Si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per un uomo che è rimasto vittima di una brutta caduta a Pero, per cause ancora da determinare.

Allarme a Pero

La vicenda si è verificata intorno alle 16.20 in via Vincenzo Monti a Pero.

Codice rosso per un 58enne: arriva l’automedica

Ambulanza e automedica sono sul posto, la situazione appare grave, tanto che il codice è rosso.

