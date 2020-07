Pero: congresso straordinario per eleggere il segretario del Pd

Dopo un anno di commissariamento il circolo avrà nuovamente un segretario

Distanziamento assicurato per il voto

Terminato il commissariamento del Circolo Pd di Pero. Oggi, si terrà il Congresso straordinario per l’elezione del nuovo segretario del Partito democratico locale. La riunione si svolgerà in modalità mista, ovvero online e fisica, per chi sarà impossibilitato a connettersi. «All’interno del circolo – assicura il commissario Lucia Rocca – è stato previsto per l’elezione il distanziamento, in modo da svolgere la votazione in sicurezza.

Commissariamento iniziato nel 2019

Con questa congresso straordinario si conclude il commissariamento della sezione di Pero iniziato nel 2019». Potranno partecipare all’incontro solo gli iscritti in regola col tesseramento 2020. Il commissariamento si era reso necessario in quanto il gruppo era rimasto senza segretario a seguito delle vicissitudini che interessarono il Partito democratico durante le ultime amministrative.

Ivan Caporaso dimissionario dopo le ultime amministrative

Ivan Caporaso infatti, al termine delle elezioni che hanno visto trionfare Maria Rosa Belotti (rappresentante proprio del Partito democratico), si era dimostrato critico nei confronti della coalizione di centrosinistra (dalla quale aveva già preso le distanze prima). Da qui, l’allontanamento definitivo che porterà al commissariamento affidato a Lucia Rocca. A distanza di un anno, il Circolo è pronto per decidere quale sarà il suo nuovo segretario