Dieci dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, sono state sequestrate dalla Polizia Locale di Abbiategrasso nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di venerdì scorso 17 luglio 2026.

Cocaina nascosta nella canna fumaria

Lo stupefacente era stato occultato all’interno della canna fumaria di uno stabile in via Vivaldi, zona da tempo monitorata dagli agenti in quanto interessata da fenomeni di spaccio e oggetto di numerosi controlli nell’ambito dell’attività di presidio del territorio.

Operazione di prevenzione

Il rinvenimento è avvenuto durante un’operazione specificamente finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La cocaina, già suddivisa in dieci dosi pronte per la vendita, è stata sottoposta a sequestro e sarà messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di competenza.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di controlli che la Polizia Locale sta conducendo con continuità nelle aree considerate maggiormente esposte ai fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Interventi che in alcune occasioni vengozno effettuati anche con l’unità cinofila della Polizia Locale di Milano.