Cocaina, marijuana e hashish: in manette

CRONACA

Gli agenti della Polizia Locale di Rho arrestano un giovane pusher in via dei Martiri Il 24enne rhodense aveva con sé cocaina, marijuana e hashish. In casa bilancino e altre dosi.

Incensurato, ha scelto di non collaborare con gli agenti

Il giovane, residente in città con la famiglia, è stato fermato mentre era alla guida del veicolo intestato a un’altra persona: alla vista degli agenti che gli intimavano l’alt, ha cercato di liberarsi della droga lanciando le dosi che aveva con sé sotto una macchina in sosta. Incensurato, ha scelto di non collaborare con gli agenti: ha evitato di mostrare loro il cellulare, non ha risposto alle domande.

In tasca nove grammi di cocaina suddivisi in piccole palline già confezionate per la vendita, ma anche hashish e marijuana

Con sé aveva nove grammi di cocaina suddivisi in piccole palline già confezionate per la vendita, ma anche hashish e marijuana; in tasca 350 euro in banconote per lo più da 5, 10 e 20 euro. La perquisizione domiciliare, che ha richiesto il coinvolgimento del padre e dell’avvocato di fiducia della famiglia, ha portato a ritrovare in una calza nascosta in una scarpiera il bilancino utilizzato per confezionare le dosi e altro stupefacente. Il 24enne è stato trattenuto al comando di corso Europa in stato di arresto.

Al comando il 24enne è stato foto-segnalato con i nuovi sistemi ora a disposizione della Polizia Locale

Al comando, coordinato dal comandante Antonino Frisone, il 24enne è stato foto-segnalato con i nuovi sistemi ora a disposizione della Polizia Locale di Rho: proprio ieri dieci tra agenti e ufficiali hanno terminato uno specifico corso e risultano abilitati dalla Questura all’utilizzo dei nuovi sistemi di foto-segnalamento scientifico e di verifica dei documenti a disposizione della sede rhodense. Il servizio, già attivo, è stato rinnovato con strumenti digitalizzati cui si affiancano nuovi etilometri e kit per riscontrare l’assunzione di stupefacenti.