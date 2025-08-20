Clienti ubriachi e aggressioni: chiuso per 10 giorni il "Bar della piazza"
Alcuni clienti avevano aggredito una persone che stava uscendo dal locale senza alcun motivo
Il Questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione delle licenze per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Tabacchi della Piazza”, sito in via Villoresi n.6 a Vittuone.
Clienti ubriachi e aggressioni: chiuso per 10 giorni il "Bar della piazza"
Ieri i militari del Comando Stazione Carabinieri di Sedriano hanno notificato la sospensione alla titolare del locale che, a seguito di numerosi controlli svolti tra luglio 2024 e marzo scorso, è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di armi, stupefacenti e Codice della Strada. Lo scorso novembre, i militari sono intervenuti presso il locale in quanto, durante una festa di compleanno, una decina di ragazzi si comportavano in modo estremamente maleducato, a causa dell’assunzione di bevande alcoliche; uno di essi, in particolare, aveva aggredito senza motivo un avventore in procinto di uscire dal locale, spintonandolo e colpendolo con calci e pugni, causandogli lesioni guaribili in cinque giorni, per poi allontanarsi dal bar unitamente al gruppo, prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.
Lo scorso dicembre, i Carabinieri della Stazione di Bareggio sono intervenuti presso il bar, ancora aperto, per la segnalazione di rumori molesti e sul posto individuavano diversi avventori in stato di alterazione alcolica e con precedenti penali e di polizia. Nel mese di marzo 2025, i militari dell’Arma sono intervenuti presso il bar per una lite tra una persona nota agli operanti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, e altri soggetti rimasti ignoti. Il mese dopo, invece, i militari della Stazione di Corbetta sono intervenuti in piazza Italia, nei pressi del locale, per un’aggressione da parte di un gruppo di giovani ai danni di un anziano che è stato anche derubato. Infine, lo scorso giugno, i carabinieri della stazione di Sedriano sono intervenuti nella medesima piazza per la segnalazione di schiamazzi ed esplosione di petardi.
Il locale inoltre è stato anche oggetto di diversi esposti e segnalazioni per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica presentati sia da residenti nella zona sia da Autorità cittadine.