Civetta "imprigionata" in un box salvata dai pompieri

Civetta in un box di San Giorgio su Legnano: salvata dai pompieri.

Civetta in un garage

Era entrata in un box, infilandosi in una bocca di lupo dalla quale non riusciva più ad uscire. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 luglio 2023, a San Giorgio su Legnano. L'uccello stava infatti svolazzando per la zona quando ha visto il garage, finendoci dentro. Ma restando così "imprigionata". I residenti, scoperto quanto accaduto, hanno lanciato l'allarme.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che si sono subito messi al lavoro. Loro, in pochi istanti, ad aver liberato l'esemplare che è stato affidato alla Polizia provinciale e poi trasportato al Wwf di Vanzago.