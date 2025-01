Cisliano: uomo trovato morto sul ciglio della strada

Un altro brutto fatto di cronaca nelle campagne del milanese. Ieri sera, sabato 4 gennaio 2025, alle 21 circa, in via Regina Elena a Cisliano, è stato rinvenuto il corpo di uomo di età compresa tra i 25 e 30 anni senza vita, con ferite riconducibili a un'arma da fuoco. È stato un passante in auto a chiamare il 112, dopo aver notato l'uomo riverso sul ciglio della strada in un area priva di abitazioni e non illuminata.

Lesione all'altezza dell'addome

I soccorritori sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo di origine nordafricana, la cui identità è in corso di identificazione.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano ed il medico legale che a seguito di una prima ispezione ha individuato una lesione all'altezza dell'addome, compatibile con una morte violenta. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trasportato presso la sede di medicina legale per il successivo esame autoptico.

Da una prima ricostruzione il corpo senza vita sarebbe stato abbandonato lì. Le indagini sono concentrate sull'ambiente legato al mondo della droga, su un plausibile regolamento di conti. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Secondo omicidio in pochi giorni

L'omicidio è il secondo nel giro di pochi giorni: lo scorso 26 dicembre 2024, Santo Stefano, è stato trovato il cadavere di un pusher di origine marocchina ucciso nelle campagne fra Pogliano Milanese, Vanzago e Arluno, comuni non molto distanti da Cisliano.