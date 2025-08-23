ROGO

Cinque auto distrutte dalle fiamme in via Castelli Fiorenza

Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine del rogo

Cinque auto distrutte dalle fiamme in via Castelli Fiorenza
Rho
Pubblicato:

Cinque auto distrutte dalle fiamme la notte scorsa, quella tra giovedì e venerdì in via Castelli Fiorenza all'altezza di via Milano.

Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco cinque veicoli sono andati distrutti

Il rogo è scoppiato pochi minuti dopo l'una di  notte in pochi minuti, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha devastato cinque veicoli parcheggiati lungo la strada.

A dare l'allarme al 112 alcuni residenti della zona

Sono stati alcuni residenti a dare l'allarme chiamando la centrale operativa del 112: sul posto sono arrivate due squadre di pompieri del distaccamento rhodense conun'autobotte e un'autopompa e hanno spento le fiamme. Non risultano feriti e danni agli edifici.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da una macchina e poi propagate agli altri veicoli in sosta

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti le fiamme si sarebbero sviluppate da una macchina e poi propagate agli altri veicoli distruggendoli completamente. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'origine del rogo, al vaglio tutte le ipotesi, Nelle prossime ore verranno sentiti anche i proprietari delle macchine coinvolte.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151