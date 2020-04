Cimitero di Canegrate: un omaggio dal Comune in memoria di tutti i defunti.

Cimitero di Canegrate: un omaggio dal Comune

Un gesto molto significativo da parte dell’Amministrazione di Canegrate: “Abbiamo deposto un semplice segno di rispetto e omaggio, con i colori della bandiera italiana, di fronte al cancello tristemente sbarrato del nostro cimitero. Lo abbiamo portato a nome di tutti coloro che avrebbero voluto fare altrettanto. Sapete con quanto disappunto il 24 marzo abbiamo chiuso il cimitero per applicare le norme di contenimento del contagio.

Riceviamo tante lettere accorate di cittadini canegratesi, che vorrebbero continuare il prezioso dialogo con i cari venuti a mancare, a maggior ragione in questi momenti difficili. Ci uniamo ai loro pensieri augurandoci che il sacrificio loro imposto riceva un senso dalla salvaguardia del bene comune, alla quale però tutti devono contribuire.

Ci fa specie che, al contrario, nella nostra Regione il giorno di Pasqua e il lunedì dell’Angelo sia stata resa possibile l’apertura dei supermercati: l’unica fra tutte le regioni insieme alla Liguria! Come talvolta ci accade in questi tempi, perplessi (molto perplessi) obbediamo”.

CORONAVIRUS, IL VICESINDACO: “BUONA PASQUA MA STATE A CASA”

GLI AUGURI DI PASQUA DEL SINDACO DI CANEGRATE ROBERTO COLOMBO

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE