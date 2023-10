Una donna di 45 anni è stato urtata da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta- ad Abbiategrasso: soccorsa in codice giallo, è stata trasportata in ospedale.

Ciclista urtata da un'auto: trasportata in ospedale

Un donna di 45 anni in sella alla sua bicicletta è stata urtata da un'auto questa mattina, 19 ottobre, intorno alle 9.40 in via Duccio Galimberti. Sul posto sono arrivate in codice rosso un'ambulanza e un'automedica.

La donna dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Magenta con un trauma cranico.