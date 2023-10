Incidente lungo la Statale 11 a Sedriano intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023: coinvolto un motociclista che si è scontrato con un pulmino. Sul posto l'elisoccorso.

Incidente per un motociclista: arriva l'elisoccorso

Scontro fra un pulmino e una moto lungo la Statale 11 all'altezza di Sedriano. Ad avere la peggio il motociclista: sul posto allertato dai presenti, un'ambulanza e l'elisoccorso in codice giallo.

Tre feriti

oltre al motociclista di 53 anni, sono rimasti feriti anche due ragazzi di 17 e 19 anni, passeggeri del pulmino.

Mentre il biker è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo per un trauma al torace, i due ragazzi hanno riportato solo lievi ferite e sono stati accompagnati al San Carlo in codice verde per i normali controlli.