Ciclista investito da un’auto pirata

L'uomo, 80 anni, è stato trasportato all'ospedale di Legnano. Caccia al conducente che si è dato alla fuga

Incidente questa mattina, martedì 8 settembre, a Vanzaghello.

Anziano investito da un’auto pirata

Alle 10.47 la Croce Azzurra di Buscate si è attivata per un incidente avvenuto alla rotonda del centro commerciale Bennet: un ciclista di 80 anni, residente a Lonate Pozzolo, è stato investito da un’auto pirata, il cui conducente si è dato alla fuga dopo l’incidente.

L’intervento di soccorso

L’anziano ha riportato un trauma cranico commotivo e lesioni minori agli arti. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Legnano e la Polizia Locale di Vanzaghello. Il paziente è stato trasportato in codice giallo a Legnano, in stato confusionale.

In corso le indagini per rintracciare l’investitore.