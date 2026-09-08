Ciclista investito da un’auto pirata

Incidente questa mattina, martedì 8 settembre, a Vanzaghello.
Anziano investito da un’auto pirata
Alle 10.47 la Croce Azzurra di Buscate si è attivata per un incidente avvenuto alla rotonda del centro commerciale Bennet: un ciclista di 80 anni, residente a Lonate Pozzolo, è stato investito da un’auto pirata, il cui conducente si è dato alla fuga dopo l’incidente.
L’intervento di soccorso
L’anziano ha riportato un trauma cranico commotivo e lesioni minori agli arti. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Legnano e la Polizia Locale di Vanzaghello. Il paziente è stato trasportato in codice giallo a Legnano, in stato confusionale.
In corso le indagini per rintracciare l’investitore.