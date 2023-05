Ciclista 31enne investito davanti al centro commerciale

Un uomo di 31 anni è stato investito poco prima di mezzogiorno oggi, 12 maggio, davanti al centro commerciale Il Centro di Arese.

Ciclista investito davanti al centro commerciale

Un uomo di 31 anni è stato investito poco prima di mezzogiorno in via Luraghi mentre si trovava a bordo della sua bicicletta: sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

Dopo le prime cure portate sul posto, il 31enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Garbagnate.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: