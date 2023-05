Finisce fuori strada: motociclista muore a 42 anni

Una vera e propria tragedia ha scosso il tranquillo pomeriggio di oggi, domenica 7 maggio 2023. A Robecco sul Naviglio, un moticilista è infatti finito fuori strada ed è morto a soli 42 anni.

L'incidente a Robecco

Poco prima delle 17, il centauro stava percorrendo via Fratelli Bandiera, la strada che collega le due frazioni cittadine, Casterno e Cascinazza, quando, per cause ancora da capire, è finito fuori strada.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono subito giunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e ai Vigili del fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per il 42enne non c'è stato nulla da fare. Ora spetterà alle Forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto e capire cosa ha portato il 42enne a finire fuori strada.