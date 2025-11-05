Chiuso il bar: trovata una pistola e un “laboratorio” per produrre Lsd

Chiuso il bar Kappa di Castano Primo: trovata una pistola (finta) e un “laboratorio” per produrre Lsd.

Droga e pistola nel bar: denunciati i titolari

Blitz dei Carabinieri del Nas a Castano Primo. I militari del Nucleo anti sofisticazione sono arrivati in città per una serie di controlli. Uno di questi ha riguardato il bar Kappa che si trova in via Stazione. Qui gli uomini dell’Arma hanno svolto un accurato sopralluogo che ha portato alla denuncia in stato di libertà dei due titolari (si tratta di marito e moglie, entrambi 59enni, lui di origini cinesi e lei italiana) per detenzione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma e violazione delle normative igienico-sanitarie. Per la precisione, i militari del Nas hanno rinvenuto una pistola (finta) e 31 grammi di Lsd (i famosi “acidi”) insieme a 1 chilogrammo di sostanza da taglio.

Decretata la chiusura dell’attività

Visto quanto emerso, i Carabinieri hanno disposto la chiusura del bar per un periodo di tempo non ancora stabilito.