Chiude per ristrutturazione l’ufficio postale di Ossona

Lavori in vista per l’ufficio postale del Comune di Ossona. La struttura infatti rimarrà temporaneamente chiusa per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali.
La chiusura temporanea per lavori
Il motivo? Come spiegato direttamente da Poste Italiane, gl interventi si sono resi necessari dopo il danneggiamento dell’ATM Postamat avvenuto durante un episodio criminoso il 26 settembre.
Servizi garantiti a Casorezzo
Per garantire la continuità dei servizi, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Casorezzo, in via Puccini, dove sarà attivata una postazione dedicata.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45; il sabato, fino alle 12.35.