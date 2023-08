Chiude l’Agosto in piazza: un successo l’estate di cene e danze in compagnia

Si è chiusa domenica l’esperienza di Agosto in piazza. Da venerdì 4, per 24 giorni sono state garantite all’area feste alle spalle del municipio di Rho, con accesso da via De Amicis 2, cene e serate danzanti piatti della cucina mediterranea, serate di karaoke, pomeriggi animati con tornei di carte, laboratori per i bambini. Il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, un brindisi speciale offerto dagli organizzatori. A Ferragosto un pranzo con tantissime adesioni, per chi è rimasto in città. Domenica sera, il Sindaco Andrea Orlandi, con gli assessori Alessandra Borghetti (Sport) e Paolo Bianchi (Politiche sociali), ha fatto visita ai cuochi e agli ideatori del progetto.

I rhodensi che passano l’estate in città attendono sempre questo appuntamento

“L’allerta meteo ha ridotto la partecipazione l’ultima sera, ma per tutto il mese in tanti hanno potuto gustare buon cibo e passare serate in allegria – il commento del Sindaco Andrea Orlandi - Ringrazio l'Agriturismo La Madonnina, Mauro Di Fazio che ha coordinato l’evento, l’assessore Borghetti che ha seguito l’organizzazione dell’Agosto in piazza con tutto lo staff dell'ufficio Sport. I rhodensi che passano l’estate in città attendono sempre questo appuntamento, per poter avere un luogo in cui trovarsi a trascorrere del tempo in compagnia, all’aperto. E’ una occasione che favorisce l’aggregazione e permette di divertirsi e ballare gratuitamente”.

L'assessore allo sport : "Bello vedere chi si da da fare garantire occasioni di divertimento"

“Bello vedere chi si dà da fare e lavora intensamente per garantire agli altri occasioni di divertimento – aggiunge l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti – L’Agosto in piazza riprende una formula che piace e che ottiene sempre un grande riscontro in termini di partecipazione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibili queste serate di divertimento, attese da chi rimane a Rho nelle settimane in cui molti partono per le vacanze”.