Chiesto a Piantedosi un rafforzamento della sicurezza nell'Ovest milanese

Potenziare le pattuglie congiunte delle Forze dell’Ordine nei Comuni dell’Ovest Milanese, a partire da Magenta, Legnano e Abbiategrasso, territori esposti a crescenti episodi di degrado e microcriminalità: questa una delle richieste principali avanzate al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi da una delegazione di Fratelli d’Italia Lombardia, ricevuta oggi al Viminale per un confronto istituzionale sui temi della sicurezza.

Alla riunione erano presenti i dirigenti e rappresentanti di FdI Lombardia Carlo Maccari, Riccardo De Corato, Fabio Raimondo, Grazia Di Maggio, Cristina Almici, Andrea Mascaretti e l’onorevole Umberto Maerna, che ha posto con forza l’accento sulle esigenze dei Comuni della zona ovest della Città Metropolitana di Milano.

Durante l’incontro, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo Meloni e per la concreta attenzione del Ministero dell’Interno alle problematiche legate alla sicurezza, sia nei grandi centri urbani sia nelle realtà territoriali più periferiche.

«Ringraziamo il Ministro Piantedosi – ha dichiarato l’onorevole Umberto Maerna – per la disponibilità dimostrata e per il recente invio di unità dell’Arma dei Carabinieri presso le stazioni locali, che ha rappresentato un segnale importante di attenzione verso i nostri territori. Ora chiediamo un ulteriore passo in avanti: servono più pattuglie congiunte e un presidio costante nei centri urbani e nelle aree più sensibili dell’Ovest Milanese, per garantire sicurezza quotidiana ai cittadini».