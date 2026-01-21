Chiesti 14 anni per Stella Boggio che uccise il compagno Marco Magagna

Uccise il compagno, chiesti 14 anni per Stella Boggio. Questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, è in corso il processo davanti alla corte d’assise di Monza

Chiesti 14 anni di reclusione

“Stella Boggio, nel momento in cui ha aggredito il compagno Marco Magagna, originario di Arese. non poteva non aspettarsi che quel colpo avrebbe potuto ucciderlo”.

Il pubblico ministero Alessio Rinaldi ha chiesto la condanna a 14 anni di reclusione per la 34enne che, la notte tra il 6 e il 7 gennaio del 2025 ha ammazzato con una sola coltellata al cuore il compagno 38enne con cui conviveva di fatto nella mansarda di Bovisio Masciago dove è avvenuta la tragedia. Il rappresentante dell’accusa, nella quantificazione della pena, ha ritenuto l’imputata meritevole delle attenuanti generiche.

“Ha accettato il rischio di ammazzarlo”

“Dall’istruttoria è emerso che Boggio ha subito maltrattamenti dal compagno, in una relazione che va definita ‘tossica’, caratterizzata da aggressioni e violenza reciproche. Questo non la esenta dalle sue responsabilità. Nel momento in cui ha vibrato un colpo secco al cuore dell’uomo, infilando una lama di 18 centimetri per quasi tutta la lunghezza, ha accettato il rischio di ammazzarlo, quando invece avrebbe potuto uscire di casa o chiamare aiuto come aveva fatto in altre occasioni”.

Dopo la requisitoria, la parola è passata agli avvocati di parte civile e difesa