Chi è il giovane senza vita? La Questura diffonde i suoi tatuaggi

le foto

La Questura chiede a chiunque riconoscesse i tatuaggi di informare le forze dell'ordine

Ancora non c'è un nome per l'uomo trovato senza vita sabato mattina in una piazzola di sosta lungo la SS336 al confine tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo. Nela speranza di poterne scoprire l'identità, la Procura di Busto che sta indagando sulla vicenda ha diffuso le immagini di alcuni tatuaggi trovati sul corpo.

Di chi è il cadavere trovato lungo la 336?

Cinque giorni dal ritrovamento e ancora nessun nome. Chi è il giovane trovato senza vita sabato mattina al Km 0,400 "Dir. A" della SS336? Le prime indagini svolte in questi giorni non hanno prodotto esiti e l'identità resta un mistero. Per questo motivo la Procura di Busto Arsizio ha autorizzato la diffusione delle immagini dei tatuaggi trovati sul corpo e di un particolare, l'anello, che si spera possano aiutare nell'identificazione, come già era successo recentemente nel caso di Carol Maltesi.

Chiunque riconoscesse i tatuaggi, è invitato a chiamare la Questura di Varese al numero 3701594626.