Cercano di scappare con due carrelli di bottiglie di champagne: presi

Cercano di scappare con due carrelli di bottiglie di champagne a Turbigo: presi. Ne avevano già rubate prima a Busto Garolfo.

Tentano di scappare con due carrelli di champagne

Sono entrati al supermercato Unes di via Milano a Turbigo come due normali clienti ha hanno tentato il colpo: presi due carrelli, li hanno riempiti di bottiglie di champagne e hanno tentato di svignarsela pensando di non essere visti. E’ quanto successo nei giorni scorsi all’interno del supermercato. I due, entrambi romeni e senza fissa dimora, uno di 20 e l’altro di 33 anni, sono riusciti a oltrepassare le casse ma erano stati notati dal personale della sicurezza che, nel frattempo, aveva allertato i Carabinieri.

La fuga e il colpo precedente

I militari sono arrivati in pochi istanti. I due erano riusciti a fuggire, lasciando le bottiglie sul posto. Intanto erano partite le indagini: i Carabinieri, analizzando le immagini delle telecamere, avevano scoperto che i due erano arrivati in via Milano a bordo di una Mercedes: così, nascosti, hanno atteso che tornassero a riprendere l’auto, e li hanno bloccati e arrestati per furto. Sempre loro due sono stati poi riconosciuti come gli autori di un furto ai danni del supermercato Unes di Busto Garolfo: in auto avevano 27 bottiglie di champagne, rubate proprio in quest’ultimo supermercato.