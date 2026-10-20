Cerca la macchinina e resta incastrato nel calorifero: bimbo di 8 anni all’ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, alla scuola primaria Santa Caterina di Magenta, dove un bambino di 8 anni è rimasto con un dito incastrato in un calorifero.
Il dito incastrato mentre cercava di recuperare una macchinina
L’allarme è scattato intorno alle 15.45. Il piccolo stava cercando di recuperare una macchinina finita dietro il termosifone quando un dito gli è rimasto incastrato.
I Vigili del fuoco hanno dovuto smontare il calorifero per liberarlo
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Inveruno e di Rho. Per liberare il bambino è stato necessario un lavoro certosino: i soccorritori hanno smontato il calorifero e lo hanno sezionato per riuscire a estrarre il dito. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza. Il piccolo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice giallo per essere sottoposto a controlli.