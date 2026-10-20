Cerca la macchinina e resta incastrato nel calorifero: bimbo di 8 anni all’ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco alla primaria Santa Caterina: per liberare il dito è stato necessario smontare e sezionare il termosifone. Il piccolo è stato portato al Pronto soccorso per controlli.

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, alla scuola primaria Santa Caterina di Magenta, dove un bambino di 8 anni è rimasto con un dito incastrato in un calorifero.

Il dito incastrato mentre cercava di recuperare una macchinina

L’allarme è scattato intorno alle 15.45. Il piccolo stava cercando di recuperare una macchinina finita dietro il termosifone quando un dito gli è rimasto incastrato.

I Vigili del fuoco hanno dovuto smontare il calorifero per liberarlo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Inveruno e di Rho. Per liberare il bambino è stato necessario un lavoro certosino: i soccorritori hanno smontato il calorifero e lo hanno sezionato per riuscire a estrarre il dito. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza. Il piccolo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice giallo per essere sottoposto a controlli.