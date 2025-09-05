Cerca di bloccare le auto in transito sul Sempione, fermato dalla Polizia Locale

Nel pomeriggio di ieri la Centrale Operativa della Polizia Locale di Rho ha ricevuto numerose chiamate relative alla presenza di un uomo che lungo la Statale 33 del Sempione, nel tratto tra via San Bernardo e il raccordo R1 verso Fiera Milano Rho-Pero, dopo avere scavalcato il guard rail cercava di fermare i veicoli in transito, attraversando a piedi la trafficata arteria. La prontezza del personale della Polizia Locale ha evitato una tragedia.

L’uomo in stato confusionale è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale

Una pattuglia, giunta sul posto, ha subito intercettato l’uomo, in evidente stato confusionale dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato al Comando Savarino dove è stato identificato come cittadino tunisino, a carico del quale risultano numerosi precedenti penali, per spaccio di stupefacenti e violenza contro le persone. L’uomo è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti e si stanno valutando altri provvedimenti rispetto al rischio che ha fatto correre agli automobilisti che percorrevano in quel momento il Sempione, ponendo a rischio la sua stessa vita.

L’uomo si era allontanato dall’ospedale di Garbagnate dove era ricoverato

Il suo stato di agitazione ha spinto a chiedere il supporto del servizio per le emergenze e al Comando sono arrivate un’ambulanza e una auto medica. L’immigrato è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese, da cui si era allontanato qualche giorno fa dopo essere stato portato lì sempre perché in stato confusionale da uso di stupefacenti.