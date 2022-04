Cerca di aprire un'auto con un cacciavite, preso

LEGNANO

E' successo in via Cavour; l'aspirante ladro è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato

Cerca di aprire un'auto armato di cacciavite a Legnano, preso dalla Polizia di Stato.

Ladro col cacciavite arrestato

Con un cacciavite stava cercando di aprire la portiera di un'auto. Ma il suo piano è naufragato ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato. E' quanto successo nella notte di ieri, domenica 3 aprile 2022, a Legnano. Intorno alle 5 una volante del commissariato cittadino, impegnata in un servizo di controllo e attività di prevenzione, si è recata in via Cavour dove era stata segnalata la presenza di un uomo sospetto. Arrivati sul posto i poliziotti lo hanno colto sul fatto, mentre stava armeggiando la portiera di una vettura parcheggiata. Si trattava di H.E., tunisino di 36 anni. Il proprietario dell'auto ha sporto denuncia.

L'arresto

Gli agenti lo hanno subito fermato e arrestato. Dai controlli effettuati, il tunisino risultava essere anche gravato da un ordine di carcerazione, che dispone la detenzione per 6 mesi.